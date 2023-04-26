“99对1拥屋权”避税交易 税务局为举报者提供高达10万元奖励

新加坡国内税务局(Iras）将为那些举报利用“99对1拥屋权”或类似手法来避税或减少额外买方印花税（ABSD）交易的举报者，提供高达10万元的奖金。

根据《海峡时报》星期三（4月26日）网上报道，税务局在星期二（25日）回复它的询问时说，如果举报者所提供的信息和/或文件使得该局成功追回税款，它将给举报者提供基于追回税款的15％作为奖金，上限为10万元。

这并不是税务局首次发出奖励给提供避税或逃税信息的举报者。

财政部兼交通部高级政务部长徐芳达上星期五（21日）在国会答复多名议员关于“99对1拥屋权”的询问时指出，从2018年到2021年，有约0.5％的本地私宅交易出现“99对1拥屋权”的手法。

使用这个交易手法的通常是首次购屋者，用他的名字买了房子之后，在短时间内将房地产1％权益“出售”给另一人。而这人通常是配偶或其他直系亲属，原本应该支付更高的ABSD，并且有能力取得贷款来买房地产。他们以这种方式进行交易，就可减少缴付ABSD。

徐芳达说，税务局发现近年来进行的“99对1拥屋权”安排仅是少数，但这个数字有增加趋势，因此当局开始对这类交易进行审计，以更好地了解每个案例的情况，以及确保购屋者履行应有的支付印花税义务。

税务局发言人说，严厉看待蓄意避税的做法，一旦被发现，违法者会被要求补缴应缴付的ABSD，再额外征收50％的附加税。如果情况严重，征收的附加税甚至可高达400％。