女子在马西岭公园被树压死 验尸官裁定为不幸意外

马西岭公园树倒压死晨运女子一案，倒下的大树根颈已遭白蚁侵蚀了80%，但从外观察觉不出有问题。调查人员指很难预测树会倒下，这种情况也非常罕见。

2021年2月18日早上8时16分左右，马西岭公园一棵小叶南洋杉树突然倒下，压中正在晨跑的陆小丽（38岁，新传媒亚洲新闻台演播室高级技术人员）。验尸官纳科达（Adam Nakhoda）星期三（4月26日）将案件裁定为不幸的意外。

验尸官在裁决指出，白蚁从地底下侵入小叶南洋杉树，开始侵蚀树的内部。案发时，树干和树根之间的根颈（root collar）已经遭侵蚀80%，仅留下树干外围的2至4公分，在支撑这棵约20米高、树围约1.3米的大树，难免会无法负荷而倒下。

由于树干外围部分有输导树液的功能，尽管大部分树干被侵蚀，小叶南洋杉树仍能正常生长。公园局事发前的检查显示，从外观看树木，当时它的健康状况良好，也没有任何腐蚀的迹象，包括没有发现白蚁沿着树干形成泥痕，或在树旁发现白蚁造成的土堆或粪便。

根据公园局的说法，由于无法从外观察觉树有问题，很难预测这棵树会倒下。调查人员指这类情况非常罕见，我国迄今仅有三起树木因白蚁侵蚀而倒下，却没有外观迹象的案例，而且都涉及其他树种。

公园局于2016年10月、2018年10月，以及2020年4月检查这棵树。国家公园局道路景观处高级署长胡朝胜之前出庭供证时说，检查员一般会对树木的外观进行检查，包括树冠、树枝、树干和树根等。一旦发现树木出现不健康的情况，当局就会执行第二层的深入检查，包括使用专业设备，但费用非常昂贵。

他也说，至今没有任何简易的设备可以快速探测到白蚁，但当局目前与学府合作研究开发更加精密的仪器。验尸官希望这项科技能尽快有进展，以便广泛应用在树木的检查。

陆小丽当天早上7时30分之前来到公园晨运，后来遭倒下的大树压在步道，动弹不得。公众发现她仍有一口气，但尝试抬树救人无果，警方和民防人员赶往现场时，为了救人将树干切成三段，将压着陆小丽的那段抬起。然而，医护人员发现她已没有心跳，在早上8时50分左右宣告她死亡。