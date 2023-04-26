不满15岁女儿在外过夜 母亲猛甩水壶烫伤女儿

15岁女儿不听话跑去朋友家过夜，母亲气得大骂女儿一顿，还猛甩热水壶以致沸水洒在女儿身上，导致她烫伤起泡。

这名42岁的母亲承认一项鲁莽行事导致他人受伤的罪名，星期三（4月26日）被判坐牢三周。她已针对判刑上诉。

由于案件中的女儿未满18岁，为了保护她的身份，媒体不可报道被告的名字。

根据案情，2021年12月22日，年仅15岁的女儿明知被告不允许，却到朋友家过夜，隔天傍晚7时才回家。女儿回家后锁上房门，被告于是从走廊打开房间窗户，高声大骂女儿，并朝她丢鞋子。女儿不理会，隔天也继续待在房内。

12月25日下午3时许，被告见女儿起身后又臭骂她一顿，再叫她来厨房帮忙做家务，并吩咐她用热水壶煮开水。被告仍因女儿在外过夜的事生气上，趁女儿在厨房洗碗时继续责骂她。

女儿解释对方只是女性朋友，她在那里过夜时，人家也为她准备了一顿饭。被告听了更生气，随手拿起装满沸水的热水壶甩向女儿，导致沸水洒在她身上。

被烫伤的女儿吓得嚎啕大哭，跑进厕所冲水，接着打电话给祖父母并过去他们的家。祖父母为她抹药膏，但发现她的伤口没有痊愈，还冒出水泡，隔天早上11时许带她到竹脚妇幼医院就诊，由医院通知儿童保护服务处并报警。

女儿蒙受一级和二级烧伤，颈项和肩膀起水泡，一共住院11天。所幸伤势没留下永久伤疤，但控方指女儿的伤势仍严重，而被告身为母亲理应保护女儿，却违背责任伤害她，认为法官应该判被告坐牢三至四周。

代表律师透露被告是单亲妈妈，一手将女儿带大，并形容事件为“母亲和孩子之间的家事”。律师说女儿当时不礼貌还用脏话，才会惹怒被告，而这类事件仅发生一次，被告没有长期家暴的行为。

事发至今，当局不允许女儿回家，安排她搬到亲戚家住。律师说女儿其实想回到母亲身边，也不愿母亲留下犯案记录，若被告坐牢也或影响她未来找工作的机会，这也会间接影响女儿的生活，因此求法官从轻发落。

法官下判时指出，被告因愤怒犯下的鲁莽行为导致女儿受伤，做父母的都不应该如此对待孩子。法官指家暴必须得以严惩，而受害者的伤势不轻，因此无法接受缓刑监视或罚款的判刑，最终判被告坐牢三周。