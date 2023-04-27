星期四可关注的股票　

科技股走强提振纳斯达克指数表现，但市场仍对经济前景和银行业危机有所担忧，华尔街股市隔夜收盘涨跌互现。纳斯达克指数收涨0.47％，标普500指数滑落0.38％，道琼斯工商指数下跌0.68％。

微软、谷歌母公司Alphabet 和波音公司公布的乐观财报，缓解了一些令人失望的经济数据带来的负面影响。不过，第一共和银行收盘重挫近30%，再次令金融板块承压，该股在星期二（4月25日）已经暴跌近50%。这家银行星期一曾表示，其第一季度的存款下降40%至1045亿美元（约1395亿新元）。这条消息重新引发市场对银行业的担忧。

美国经济衰退担忧同样影响了亚洲股市表现，新加坡海峡时报指数星期三跌0.08％或2.65点，闭市报3293.91点。

以下是星期四（27日）可关注的股票：

1. 政府隔夜突然宣布新一轮楼市降温措施，购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点。其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，一律从30％调高至60％。挂牌的发展商股和房地产经纪股可能受影响。

2. 大华银行（UOB）开市前公布的第一季度业绩显示，核心净利同比大涨74%至15亿8000万元，创公司历史新高。若包括收购产生的一次性支出在内，净利同比增长31%，达到15亿1000万元。净利息收入同比增长43%，达到24亿1000万元。

3. DigiCore房产信托（Digital Core REIT，简称DCREIT）星期三闭市后发布业务报告，第一季可派发收入同比下跌10％至1090万美元（约1450万新元），营收同比微增1.2％至2670万美元，净房地产收入同比微跌2.3％至1750万美元。

第一季净房地产收入下跌是因为房地产开销增加8.5％至930万美元。DigiCore房产信托资产组合的加权平均租赁期（WALE）为4.5年，加权平均债务期是3.7年，到2025年12月都没有债务到期。它将寻找可增加盈利的投资机会，以及使地理分布和客户分布更多元化。

4. 凯德印度信托（CapitaLand India Trust）星期三闭市后发布业务报告，信托第一季总房地产收入同比增加19％至32亿9400万卢比（约5360万新元），净房地产收入同比因此增加16％至25亿7900万卢比（约4200万新元）。房地产收入的增加主要因为租用率上升，以及来自Arshiya Warehouse 7等的额外收入贡献。凯德印度信托已承诺资产组合的租用率为92％，负债率39％。它的股息政策是派发至少90％的可派发收入给股东。

5. 达阔水技术（Darco Water Technologies）星期二闭市后透露，股东在常年股东大会上以100％票数否决重新委任Crowe Horwath First Trust为审计师的议案。董事会星期三中午进一步透露，随着审计师出现空缺，公司正在挑选审计师，并将在适当时候向股东报告最新进展。审计师的重新委任被股东以100％票数否决，实为罕见，没有获得任何大股东支持。去年4月间，康福德高集团（ComfortDelGro）的股东在常年大会上，以74.44％的大多数票否决审计师的重新委任。