大华银行首季核心净利增74%至15.77亿元

净利息收入呈双位数同比增幅，带动大华银行（UOB）今年第一季核心净利同比劲增74％至15亿7700万元，与上一季相比则上扬13％。

大华银行星期四（4月27日）开市前发布截至3月底的2023财年首季业绩报告显示，净利息收入同比增43％至24亿零900万元，环比下滑6％，这是因为净利息收益率（NIM）较低及较短季度。

首季NIM与去年同期相比扩大56个基点，环比则下滑8个基点至2.14％，这是因为多余流动性置入高素质资产及融资成本增加。

投资者情绪改善推动财富管理收费复苏，加上贷款相关收费从上一个季度低点回升，促使净收费收入环比增长14％至5亿5200万元，与去年同期相比下滑4％。

其他非利息收入环比劲升98％至5亿6300万元，这是因为对冲需求支持客户相关的资金交易收入（treasury income）升至新高，而交易和流动性管理活动改善推动交易和投资收入创历史新高。

另外，首季信贷成本为25个基点，不良贷款比率维持在1.6％。集团资产负债表保持强劲，拥有充足的流动性，一级资本充足率（CET1）为14%。

大华银行副主席兼总裁黄一宗在文告中说：“近期美国和欧洲银行业不稳定性导致市场波动，并加剧对全球增长前景的担忧。在充满挑战的经营环境中，我们审慎管理和长期专注使我们处于有利地位。”

他看好亚洲有望在今年实现增长，“我们已做好充分准备，凭借稳健资产负债表以及良好的资本和流动性，来推动区域的经济复苏。”