涉嫌在屋内谋杀室友 老汉庭上认错被打断

红山弄租赁组屋谋杀案再过堂，被控谋杀的老汉出庭时认错被法官打断。法官下令继续还押他一周，以协助重建罪案现场。

被告是59岁的黄文宏。控状指他在3月15日晚上11时至隔天凌晨2时，在红山弄第90座租赁组屋五楼单位，谋杀61岁男室友洪城杰。

案件星期四（4月27日）在国家法院再过堂，身穿白衣和戴口罩的被告在庭上说：“我知道我错了，希望法官可以轻判。”

法官打断说，案件的调查还在进行中，并批准控方申请，还押被告一周。案展5月4日过堂。

《联合早报》早前报道，警方于3月17日上午10时50分接获报案，警员赶到现场后，发现一名61岁男子身上有多处伤口，躺在单位血迹斑斑的地板上，他随后被医护人员证实死亡。

警方事后逮捕一名涉案的59岁男子，并以谋杀罪名将他提控。被告是死者的室友，同住在案发单位。

记者3月17日下午2时许走访案发现场时，单位外走廊和附近楼梯口已被警方封锁，黑车下午4时30分抵达后，仵作才在数名警员的协助下，把死者遗体抬上黑车运走。

查案人员事后从单位取走六个相信装着证物的大塑料袋，封锁线直至傍晚约6时35分才解除。

根据记者现场观察，案发单位门口处血迹斑斑，走廊留下不少血鞋印，鞋印非常凌乱，从事发单位一路延伸到两个单位以外。

谋杀罪名若成立，被告将面对死刑。（人名译音）