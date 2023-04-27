分析师：ABSD调高或推高转售组屋需求

政府在最新一轮房产降温措施中调高额外买方印花税，可能促使部分潜在组屋升级者放弃购买私宅，转而选购较大房型或地点优越的转售组屋单位，进而带动需求。

政府出台新一轮房地产降温措施，从星期四（4月27日）起，购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点。其中，购买第二套和第三套房产的新加坡公民，须支付的ABSD分别从17％和25%，调高到20%和30％。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清受访时说，想要投资私人住宅的组屋屋主可能会因ABSD的调高而暂缓计划。同时，那些有意购买私宅自居的组屋屋主也会受到影响。若屋主在卖出现有组屋单位前就购买私宅单位，他们必须先缴交ABSD，日后将组屋售出后才能申请退回这笔款项。一些潜在买家可能认为这笔费用过于庞大。

“因此，那些想要升级到私宅单位的组屋屋主可能需要先售出他们的单位，暂时租屋，导致开销增加。同时，这也可能导致组屋租金上涨。”

房产搜索网站大亨房地产（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣也认为，接下来几个月，私宅和组屋买卖方会试图找到新的市场平衡，这估计会导致交易量下滑。一些有意从组屋搬到私宅单位的屋主也可能暂缓他们的升级计划。

“一些组屋升级者可能因无法支付这笔较高额的ABSD而放弃这么做。部分人也可能选择购买较大房型或地点更优越的转售组屋，而不去购买私宅单位。从中期来看，这可能会导致这类单位的需求上升。”