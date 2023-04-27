李智陞：房产投资料增加 新降温措施为防问题恶化

国家发展部长李智陞说，本地和外国投资者料会增加，政府因此有必要在情况恶化之前推出降温措施以稳定市场。

李智陞星期四（4月27日）早上接受媒体访问时指出，提高额外买方印花税（ABSD）是为了确保本地房地产市场能恢复稳定和韧力，同时也能确保自住屋主可购买私宅。

李智陞指出，外国投资者在今年第一季购买的本地住房占总交易量的7%，“我们发现外国买家对本地住房的兴趣保持强劲，而若我们没有及早采取防范措施，本地和外国买家的投资额可能增加，这会为希望购买房子自住的新加坡人倍感压力。有鉴于此，我们推出这些措施有两大目的，首先就是让国人获得优先供应，以及预先抑制本地和外国投资者的住房需求。”

政府星期三（26日）深夜宣布新一轮房地产降温措施，把购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高三至30个百分点。其中外国买家须支付的ABSD调整幅度最大，从30％调高至60％。

根据去年的数据，上述ABSD调整将影响约10％的住宅房地产交易。受影响的交易看似不多，但李智陞指出，10%是去年的数据，而本地和外国投资者预料接下来会增加，所以须及早实行防范措施来抑制投资活动。

房地产发展商须付额外买方印花税保持40％

这轮降温措施只影响买家，房地产发展商不受影响。房地产发展商须支付的ABSD仍为40％，包括可在满足印花税规定的条件下退回给发展商的35％印花税，以及无法退回的5％印花税。

李智陞说，这是因为让发展商继续购地建房是非常重要的，这样才能为自住的本地人供应房子。