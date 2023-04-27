本地股市星期四早盘下滑17.05 点

华尔街股市表现星期三（4月26日）出现分化行情，市场对银行业危机的担忧拖累道琼斯工商指数和标普500指数走弱，而科技公司好于预期的财报表现推动纳斯达克指数收涨。亚洲主要股市星期四（27日）早盘涨跌互现，台湾、上海和首尔股市上涨，其他均下跌。新加坡海峡时报指数截至中午12时下滑17.05点或0.52％，报3276.86点。

19只成分股下滑，城市发展（CDL）、华业集团（UOL）和吉宝企业（Keppel Corp）领跌，午休前分别下滑5.74％、5.01％和4.24％。仅三只成分股上扬，分别是新电信（Singtel）、胜科工业（Sembcorp Industries）和星展集团（DBS），涨幅分别为1.16％、0.71%和0.12％。

政府隔夜突然推出最新一轮房地产降温措施，以促进可持续的房地产市场。辉立证券首席股票经纪谭莹莹在接受《联合早报》采访时说：“印花税的调高在一定程度上会对房地产市场的‘炒作’活动带来恐吓作用。在房地产股开盘后首当其冲受到影响下挫之外，依赖净息差作为收入来源的银行股也遭到抛售，虽然大华银行（UOB）星期四公布了亮眼的财报，但也没有逃过楼市调控的压力。”

大华银行、华侨银行（OCBC）在早盘阶段分别跌去0.96％和0.08％。

马来亚银行（Maybank）研究主管蒂兰（Thilan Wickramasinghe）说：“这似乎是控制房产投资需求的一种先发制人的尝试。高净值投资买家对价格变化相对不敏感，过去的降温措施导致的更多是缓和效果，而不是价格大幅下跌。总体而言，考虑到抵押贷款利率上升、经济增长放缓以及约两万套私宅即将完工的综合影响，我们预计今年住宅价格和租金都将放缓。”

另外，在最新降温措施出台后，分析师们也已开始重新评估房地产股，中信里昂（CLSA）在星期四上午发布的一份报告中就将城市发展的评级从买入下调至卖出，目标价也从9.86元下调至6.68元。

第一共和银行（First Republic Bank）继星期二（25日）下跌近一半后，隔夜再跌去30％。这家美国区域银行或面临从美国联邦储备局借款的限制。

咨询公司Evercore ISI的央行策略主管古哈（Krishna Guha）在一份报告中指出，银行业动荡可能导致信贷环境收紧，这可能促使美联储调整加息步伐。

接下来，美国申领失业救济人数和GDP数据将于星期四公布，美联储一向奉为通胀最佳指标的个人消费支出平减物价指数（Core PCE）将于星期五（28日）公布。