与医生串谋接种假疫苗 澳大利亚男子判监16周

澳大利亚籍男子为了方便回国，支付6000新元给全科医生为他和妻子注射假疫苗，还骗妻子说她接种真正的疫苗，如今被判坐牢16周。

被告纽顿·大卫·克里斯托弗（Newton David Christopher，44岁），面对两项共谋作出虚假陈述的罪名，他星期四（4月27日）承认一项，另一项交由法官下判时一并考虑。他是在这起引起高度关注的“假接种”案中，首名被定罪的被告。

涉及此案的全科医生柯杰智（34岁）和诊所助理蔡清顺（40岁）被指在位于义顺的诊所Mayfair Medical Clinic涉案。

案情显示，被告2021年12月加入反疫苗组织“Healing The Divide”的Telegram群组，获取蔡清顺的联系方式。被告说他刚获得在澳洲的工作，但因为没有接种疫苗，恐怕回国时碰到困难，问蔡清顺可否不用接种疫苗就获接种证明，以及让妻子黄琅佳（Wonglangka Apinya）豁免接种疫苗。

蔡清顺咨询柯杰智后，安排被告和妻子在上述诊所接种“疫苗”，并跟被告谈好6000元的价钱，被告于12月28日先付2000元定金。隔天（29日），蔡清顺开车载被告、妻子和女儿来到诊所，被告骗妻子说她将接种的是中国国药疫苗。

在诊所内，柯杰智还有模有样让被告和妻子看装了液体的注射器，再进行注射。不知情的黄琅佳以为是中国国药疫苗，但被告知道，液体只是生理盐水。

两人于1月15日继续接种第二次“疫苗”，柯杰智的诊所职员接着在全国疫苗接种名册（National Immunisation Registry）记录，两人已完成疫苗接种。

卫生部后来对柯杰智展开调查，同时向警方举报事件。警方经过调查，发现至少17人曾接种柯杰智注射的假疫苗，并在2022年1月21日逮捕被告。

法官下判时指被告的罪行严重，对保健促进局造成名誉损失，也引起社会大众的气愤。被告出于自私利益预谋干案，法官指他必须被严惩以儆效尤，仅判罚款将太过轻微，因此判他坐牢16周。（人名译音）