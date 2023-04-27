屠宰场消毒工作完成 马国生鲜猪肉供应下周恢复

本地屠宰场的消毒工作已完成，并会在下一批马来西亚砂拉越活猪进口抵新后恢复运作。消费者可从下周起买到生鲜猪肉。

新加坡食品局上周在本地屠宰场的印尼布兰岛（Pulau Bulan）猪屠体中检测出非洲猪瘟后，除了禁止当地的活猪进口，也为屠宰场和周围环境进行消毒和清洗。

食品局星期四（4月27日）在脸书发文说，当局已经完成屠宰场的消毒工作。屠宰场的运作会在新一批马国砂拉越的活猪进口运抵新加坡后恢复。新鲜猪肉的供应将在下周恢复。

食品局说，消费者在这之前仍可购买来自澳大利亚、巴西、丹麦和新西兰等20多个猪肉供应来源地的冰鲜和冷冻猪肉。

食品局也指出，食物供应暂停的问题偶尔会发生，若公众能更灵活地选择食物，便能加强我国的粮食安全，一起度过供应阻断的情况。