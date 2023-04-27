公益金拨200万元支持福理会新基金 推动社服机构合作助弱势

许翔宇

更新 /
更新 / 2023年4月27日 3:24 PM
发布 /
发布 / 2023年4月27日 2:31 PM
国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼应邀为公益金植树活动担任主宾。（海峡时报）
国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼应邀为公益金植树活动担任主宾。（海峡时报）

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国家福利理事会星期四（4月27日）正式推出一项新基金，支持社会服务机构制定创新合作方案，以更好地帮助有需要群体。公益金率先为基金注入200万元，希望抛砖引玉，鼓励更多企业踊跃捐赠，让基金规模扩大至500万元。

新推出的4ST协作基金由福理会和慈善基金信托组织The Majurity Trust联合管理和发放。

有意针对弱势家庭与孩童、心理疾病患者和看护者等群体，携手提出援助方案的社服机构、社企和民间组织，即日起可提出申请。视项目性质而定，成功申请者每年可获的最高资助额，介于1万元至40万元，资助期限介于一年至三年。

配合今年成立40周年，公益金星期四在亚历山大水道连线公园举办植树活动，同时宣布为4ST协作基金注入200万元。福理会接下来会鼓励社会各界，尤其企业伙伴慷慨解囊。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼应邀为活动担任主宾。他致辞时鼓励企业踊跃支持这项基金。

尚达曼说，公益金过去一般为个别社服机构或援助计划提供资助，新的基金通过资助社服机构、社企和企业之间的合作项目，可让各方的创新点子、协作动力及资源发挥更大作用，更好地联系和援助有需要的群体。

福理会在2017年首次推出“社会服务领域策略重点”（Social Service Sector Strategic Thrusts，简称4ST），为社会服务领域提出五年战略发展蓝图。福理会去年推出更新版发展路线图，并宣布成立初始基金为500万元的4ST协作基金。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期四为公益金植树活动主持推介仪式。支持活动的数家企业包括星展银行、职总平价基金会、新加坡交易所及新电信等，为公益金捐赠超过100万元。

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