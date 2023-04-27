公益金拨200万元支持福理会新基金 推动社服机构合作助弱势

国家福利理事会星期四（4月27日）正式推出一项新基金，支持社会服务机构制定创新合作方案，以更好地帮助有需要群体。公益金率先为基金注入200万元，希望抛砖引玉，鼓励更多企业踊跃捐赠，让基金规模扩大至500万元。

新推出的4ST协作基金由福理会和慈善基金信托组织The Majurity Trust联合管理和发放。

有意针对弱势家庭与孩童、心理疾病患者和看护者等群体，携手提出援助方案的社服机构、社企和民间组织，即日起可提出申请。视项目性质而定，成功申请者每年可获的最高资助额，介于1万元至40万元，资助期限介于一年至三年。

配合今年成立40周年，公益金星期四在亚历山大水道连线公园举办植树活动，同时宣布为4ST协作基金注入200万元。福理会接下来会鼓励社会各界，尤其企业伙伴慷慨解囊。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼应邀为活动担任主宾。他致辞时鼓励企业踊跃支持这项基金。

尚达曼说，公益金过去一般为个别社服机构或援助计划提供资助，新的基金通过资助社服机构、社企和企业之间的合作项目，可让各方的创新点子、协作动力及资源发挥更大作用，更好地联系和援助有需要的群体。

福理会在2017年首次推出“社会服务领域策略重点”（Social Service Sector Strategic Thrusts，简称4ST），为社会服务领域提出五年战略发展蓝图。福理会去年推出更新版发展路线图，并宣布成立初始基金为500万元的4ST协作基金。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期四为公益金植树活动主持推介仪式。支持活动的数家企业包括星展银行、职总平价基金会、新加坡交易所及新电信等，为公益金捐赠超过100万元。