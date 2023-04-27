马国女非法为13人打肉毒杆菌与丰唇 判监两个月

在网上大打广告后，马国女无照在酒店与组屋单位，为至少13名顾客注射肉毒杆菌和进行丰唇填充，被判坐牢两个月。

被告是来自马来西亚的张思玲（30岁，译音），她共面对9项抵触医药注册法令的控状，控方以其中3项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，当局去年6月5日时收到一封电邮，指被告早前在Instagram上打广告宣传医美服务，而被告将在同月28日至29日来新为顾客施打美容针。

调查显示，被告去年6月26日通过兀兰关卡入境。她之后前往一个组屋单位，为一名女顾客在嘴唇与两侧的太阳穴注射填充剂，收取了750元的服务费。

被告之后入住位于武吉士密驼路的狮峰酒店。在接下来的28日与29日两天内，她在酒店客房里为至少12名顾客注射填充剂与肉毒杆菌，收取至少1000元。

当局接获举报后，于去年6月29日上门突击检查，从客房内搜出了填充剂、肉毒杆菌及其他美容用具。

控方指被告预谋干案，来新前就在社交媒体上贴文做宣传，甚至已经开始与客户预约时段。

控方表示，虽然无人因此而受到伤害，但被告持社交准证入境后立即前往组屋单位，纯粹是为了赚钱，要求法官判她坐牢10周至12周。

被告求情时说，对自己的行为感到很后悔，希望法官轻判，让她能与家人早日团聚。