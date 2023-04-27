降温措施出台 有发展商延后开盘计划

新一轮房地产降温措施突然出台，打乱一些发展商的销售计划。然而，有者认为影响不大，正开放给买家预览的新私宅项目将如期开卖。

位于士岭坡的博盛苑（Blossoms by the Park）将按原定计划在星期六（4月29日）开始售卖，而加东一带的双悦园（The Continuum）将在下星期六（5月6日）开卖。

位于中央商业区的综合项目铂海峰（Newport Residences）原定于来临周末开放买家预览，发展商延后另作安排。

作为铂海峰的发展商，城市发展（CDL）发言人受访时说，市场将需要时间消化降温措施这最新消息，因此公司重新安排原定于这个周末开放预览的铂海峰。他也说：“我们将密切关注市场状况并在适当的时候公布开卖时间。”

铂海峰在富士施乐大厦（Fuji Xerox Towers）地段上重新建造的一个45层永久地契项目，共246个住宅单位。

博盛苑属99年地契，由益民林发展公司（EL Development）开发 。益民林发展公司董事经理林有顺接受《联合早报》询问时，证实博盛苑项目会如期开盘。他说，这一轮降温措施主要是针对外国买家，项目销售对象为首次购房的本地买家及组屋提升者，因此他认为并不会受到太大冲击。



