Shopee采纳消协电商纠纷管理框架 缩短处理退货退款申请时间

电子商务平台Shopee采纳消费者协会的电商平台纠纷管理框架，并改善解决网上购物纠纷的程序，将处理消费者退货和退款申请的平均时间缩短至两天半，更好地保障消费者权益。

Shopee星期四（4月27日）同消协签署谅解备忘录，承诺采用消协于2021年制定的电商平台纠纷管理框架，快速和公平地解决消费者面对的网购纠纷，从而为他们提供更大保障。

采纳这个框架后，Shopee须验证商家的身份、向消费者传达如何解决纠纷的信息、在七天内处理消费者的投诉，并在合理时间内解决纠纷、确保商家遵守退换货和退款等政策，以及协助处理买卖双方之间的纠纷。

Shopee副总裁何子翔说，公司也承诺缩短处理退货和退款申请的时间，即在平均两天半的工作日内，处理消费者提交的申请。根据消协目前的建议，采纳这个框架的电商应在七天内处理这类申请。

Shopee也会确保商家在平台上列出完整和实用的产品信息，例如售卖饮料或家用电器的商家，须分别在产品页面展示产品的营养等级标签和安全标签等。

另外，消协主席杨益财说，涉及网购的投诉有所增加。消协接获的相关投诉从前年的2206起增至去年的2530起，占总投诉案例的17%。常见的投诉原因包括送货不齐全、延迟送达，以及货品有瑕疵或不合格。

他说，通过Shopee与消协的合作，消费者提交的退货和退款申请不仅能更快获得处理，平台也会及时解决任何网购纠纷，让人们更放心地在平台上购物。