阻男子轻生和斧头男逞凶 两公众获颁公共精神奖

一名男子搭电梯回家时，通过电梯的玻璃门板瞥见一人站在组屋走廊前的椅子上。男子越想越不对劲，立刻掉回去查看，赶在警方抵达前顺利将对方救下。

事情发生在2022年10月23日中午12时左右，陈蔡邓（50岁，酒店总监）回返奎因街的住家，当电梯来到10楼时，他从电梯的玻璃门板瞥见有一人站在组屋走廊前的椅子上，他于是在电梯抵达14楼后立刻下楼。

陈蔡邓忆述，他抵达时男子站在塑料椅上，一只脚已经跨过围墙，于是马上叫住对方。“男子看起来和我一样年纪，面容憔悴，不断地哭着要我不要管他。我不断安抚他，问他到底面对什么难题，但对方一直喃喃自语，说自己面对很大的困境。”

陈蔡邓只有不断通过聊天的方式，转移对方的注意力，成功将对方从椅子上劝下来。事后他发短信给妻女，示意她们报警，自己则在现场陪同男子，一直等到警员抵达。

“在事发时我一直以为自己非常镇定，直到警员抵达时，我才发现自己的双手在颤抖。”

中央警署星期四（4月27日）举行颁奖仪式，将公共精神奖（Public Spiritedness Award）颁发给陈蔡邓，和另一名阻止持斧头凶徒继续行凶的沙哈丹（Shahadan），以表扬他们见义勇为的精神。

这起伤人案发生在2023年4月11日凌晨2时30分左右，地点就在史丹福路上。嫌凶当街袭击一名女子时，一名71岁老汉上前劝阻，不料嫌凶却迁怒于老汉。

《联合早报》早前报道，当时在送货途中的沙哈丹见状，立刻上前大喊阻止嫌凶继续攻击老汉。不料，嫌凶被喝止后，竟从一个袋子里拿出一把斧头，将目标转向沙哈丹。

沙哈丹一面躲避嫌凶，一面向警方提供对方的行踪。最终，警员在一个红绿灯路口找到拿着一把斧头的嫌凶，并逮捕他。由于沙哈丹正在协助警方调查此案，因此不方便接受记者的访问。

中央警署署长助理警察总监汪文胜说，两名公众无私的行为非常值得称赞。“我们感谢他们对公众安全的强烈关注和无私奉献的精神。”