劳动节长周末越堤 公众应预留更多时间

来临星期一（5月1日）是劳动节，新加坡移民与关卡局预计，长周末的兀兰和大士关卡交通将很繁忙，吁请公众预留更多通关时间。

移民局星期四（4月27日）发文告提醒，来临劳动节长周末期间，兀兰和大士关卡的出入境交通将从星期五（28日）起一直繁忙到下星期二（5月2日），当局吁请在这段时间出入境的公众预留更多通关时间。

过去的耶稣受难节长周末，超过140万人次经由兀兰与大士关卡通关，每日平均约35万人，通关时间长达三小时。离境车辆从马来西亚关卡，回堵至兀兰关卡外的实里达快速公路（SLE） 及大士关卡外的亚逸拉惹快速公路（AYE） 。

移民局强调，旅客应确保出入境时护照有效期至少还有六个月，且不应携带违禁品入境。在携带烟草等可征税或受管制物品入境时，应在移民局检查前申报。

驾车人士应遵守交通规则，不要随意转换车道，并配合关卡工作人员的指示。

本地注册车辆在离境前须确保燃油量不低于油箱总量的四分之三，违例者或面临高达500元罚款，或被起诉，且不被允许出境。

移民局提醒公众在出行前可上陆交局One Motoring网站，或查看快速公路监察与提示系统和移民局脸书和推特，查看关卡交通情况。公众也能从电台广播收听最新交通信息。