美国科技公司的盈利表现强劲，提振了投资者的情绪，并带动美国股市星期四（4月27日）全面上涨。

纳斯达克指数大涨2.43％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上扬1.96％和1.57％。

在广告收入激增的推动下，Meta Platforms今年第一季的盈利表现超越分析师的预期，推动公司股价上扬10%。微软和谷歌母公司Alphabet不久前也发布了强劲的业绩表现。

亚太股市星期五（28日）开盘呈上升趋势，东京股市上涨0.55％，首尔和悉尼分别涨0.31％和0.33％。

新加坡海峡时报指数星期四下跌11.88点或0.36％，闭市报3282.03点。

新一轮的房地产降温措施出台后，本地房地产股星期四大跌。城市发展（City Developments）和华业集团（UOL），分别滑落5.6％和4.73％，收报6.91元和6.85元，是两只跌幅最大的成份股。

以下是星期五值得关注的股票：

1. 辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）开市前发布截至今年3月底的半年业绩。2023上半财年的每合订证券单位派息（DPS）同比大涨79.7％至1.2649分，净房地产收入大增42.9％至4520万元。由于旅游业前景和信托的业务市场需求进一步复苏，半年总营收同比增长41.1％至6220万元。

2. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）星期四闭市后发布截至今年3月底的全年业绩。全年每单位派息（DPU）下跌1.7％至13.57分，可派发收入则增加1.6％至3亿5660万元。派息减少的原因是信托在股息再投资计划（distribution reinvestment plan）下发行额外单位，造成信托单位基础扩大。

3. 丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）星期四闭市后发布截至今年3月底的全年业绩。全年净房地产收入和营收分别上涨62.6％和65.4％，达到6亿3190万元和8亿2620万元。这主要是因为通过合并收购的房地产做出贡献，以及核心资产、怡丰城和丰树商业城（Mapletree Business City）的盈利增加。

4. 凯德综合商业信托（CICT）开市前发布今年第一季业务报告。第一季净房地产收入同比增长11.3％至2亿7630万元，总营收同比增加14.4％至3亿8850万元。这归功于去年上半年完成收购的资产贡献收入，以及现有房地产的租金收入增加。

5. 旅游业强劲复苏，推动城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）今年第一季的净房地产收入同比增加35％至3270万元，这主要由新加坡和澳大利亚资产组合推动。总营收也同比增长31.5％至6081万元。

6. 在酒店业务的强力推动下，远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）今年第一季的可派发收入和净房地产收入分别同比上扬24.1％和24.4％，达到1824万元和2366万元。酒店业务继续受益于休闲旅客的强劲需求，带动第一季客房平均收入（RevPAR）大增129.2％至135元。