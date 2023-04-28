本地私宅价格加快增速 今年第一季环比升3.3%

本地整体私宅价格加快增速，在今年第一季环比上升3.3%，销量环比大涨82%至1256个单位。

市区重建局星期五（4月28日）公布的最新确切数据显示，第一季整体私宅价格指数环比上升6.2点至194.8，涨幅相当于3.3%，高于去年第四季的0.4%涨幅。

在非有地私宅价格方面，代表中档私宅的其他中央区（RCR）价格涨幅最大，第一季上升4.4％，高于前一季的3.1%；代表大众化私宅的非中央区（OCR）价格涨1.9%，扭转前一季的下跌2.6%；代表高档私宅的核心中央区（CCR）价格涨0.8%，高于前一季的上涨0.7%。

有地私宅的价格涨幅大于非有地私宅，在第一季环比上升5.9%，高于前一季的0.6%涨幅。

私宅租金也连番上扬，环比上升7.2%，比前一季的7.4%涨幅稍低。

私宅市场交易活跃，房地产发展商在第一季卖出1256个单位（不包括执行共管公寓），远超在前一季售出的690个单位。

发展商也积极推出新私宅单位，达到1312个，前一季只推出504个单位。

商用房地产市场相对平稳，办公空间租金环比上升5.1%，涨幅与前一季相同。办公空间价格在去年第四季上升3.7%，第一季价格则保持不变。

空置率则稍微下滑0.1个百分点，达11.2%。

零售业复苏，但零售空间租金却没有如预期般回升，反而延续跌势，但跌幅收窄。第一季租金稍微下滑0.3%，跌幅小于上一季的1.1%。零售空间价格下滑0.9%，也小于前一季的2.1%跌幅。