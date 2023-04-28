协助职场新鲜人 职总推事业启航计划

许多青年希望从学校过渡到职场时，有机会实习和获得职业导师指引，全国职工总会将在今年下半年，推出一项为期三个月的事业启航试点计划，通过安排青年到企业短期试工，协助职场新鲜人展开职业旅程。

职总秘书长黄志明希望，这项与新加坡全国雇主联合会合作推行的计划，可吸引超过100家企业，和300名至600名工艺教育学院、理工学院、大学应届毕业生及刚完成服役的全职国民服役人员加入。

他星期四（4月27日）在媒体汇报会上透露，目前已有来自酒店、航空、物流、餐饮业的多家企业，承诺加入试点计划。参与这项计划的职场新鲜人，有望获得1800元至4200元的月薪，三个月后也有机会成为企业的正式员工。

参与者除了可获得有系统的培训，企业也会安排职业导师给予一对一指引，这种试工模式可让雇主和员工达致双赢，一方可扩大人才库，另一方可借助这样的机会，了解职业志向。为鼓励更多企业参与，加入试点计划的企业，可获得每小时7元5角、最多480小时的培训津贴。完成试工，正式加入企业就职的青年，也可获得一定数额的奖励金。

黄志明说，职总事业启航试点计划源自青年专责小组去年7月成立后，接触超过1万名青年所接获的反馈。有近4000名青年在受询时，有超过三成或31.4%的受访者，指有素质的实习机会，是他们从学校过渡到职场期间，很看重的资源。 另外有近两成或18.9%的受访者，希望可获得职业督导，以投入喜欢的工作。

“青年是未来职场生力军，职总希望在满足青年需要，和协助他们展开职业旅程方面，扮演更大的角色。”