去年贪污举报234起 创五年新低

贪污调查局2022年接获的贪污举报数量创下五年新低，全年共接到234起举报，其中100起是匿名举报。

根据贪污调查局星期五（4月28日）公布的2022年全年数据，当局共接获234起贪污举报，比2018年的358起减少了124起，显示我国贪污情况持续受到严格控制。

其中，100起是匿名举报，占全年举报数量的43%。

2022年调查的案件中，高达86％涉及私人企业，涉及公共部门的案件则仅占14％。一般涉案的公务员包括执法人员、稽查人员，以及负责采购或找承包商的公务员。

152人被控上法庭

此外，全年有152人被控上法庭，其中148人来自私人领域，只有四人来自公共部门，而全年定罪率增了一个百分点至99%。

高级副司长（调查与行动）冯伟杰接受《联合早报》专访时指出，公众举报一起涉及贪污的案件时，并非一定要掌握黑纸白字或录音等全面的证据才能举报，但举报内容需要有基本的资料，包括5W1H（何人、何事、何时、何地、为何、如何）。

至于举报是否能够立案调查，冯伟杰说主要考量举报内容的可信度，以及是否能进一步追查案子。

立案后，当局会展开调查，并逮捕嫌疑人和搜证。完成调查后，就会咨询总检察署，以决定是否提控涉案人。