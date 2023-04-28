约54万本地学生下月获300元教育储蓄填补

今年5月，约54万名七岁至20岁的新加坡人将通过教育储蓄户头或中学后延续教育户头，获得一次过300元填补额。

财政部和教育部星期五（4月28日）发文告说，这项填补是今年财政预算案中宣布加强定心与援助配套（Assurance Package）的一部分，旨在给家庭提供额外援助来应付孩子的教育相关开销。

这笔一次过填补是政府每年填补教育储蓄户头以外的额外补助。教育储蓄户头或中学后延续教育户头的款项可用来支付获批准的教育开销和增益课程的费用。

填补额将在5月底前直接存入受益者的教育储蓄户头或中学后延续教育户头，符合条件的学生家长将通过SingPass应用获得填补额已存入的电子通知；没有SingPass应用的家长则会收到简讯通知。

欲知有关教育储蓄户头及中学后延续教育户头详情，可上网www.moe.gov.sg/financial-matters/edusave-account和moe.gov.sg/financial-matters/psea；想了解定心与援助配套的详情可上网go.gov.sg/assurancepackage。

公众若有关于上述两个户头余额的疑问，可拨打热线62600777；其他疑问可提交至教育部的“Ask MOE”，或浏览教育部网站。