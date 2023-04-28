14家食肆无照营业遭食品局取缔

新加坡食品局已向14家无有效执照而继续营业的食品业者采取执法行动，另有五家食品业者也将以同一罪行被当局检举。

新加坡食品局星期五（4月28日）发文告说，当局从今年2月起就开始对执照过期的食品业展开检查，包括餐馆、食阁和咖啡店摊、外食供应商、以及超市，巡查共391个执照过期的食肆，当中19个被发现没有执照但继续营业。

当局解释，对执照过期的食品业展开行动是为了确保这些食肆没有在无有效执照下的情况非法营业，因为这会规避食品局为确保食品安全所做的监管工作。

当局已向14家无有效执照但继续营业的食肆采取执法行动，并会对另外五家采取行动。无证业者可被罚不超过两万元或最高监禁三个月，或两者兼施。

食品局强调，食品安全是一个共同责任，本地的食肆都必须持有执照才能营业，而现有执照持有者若想在执照到期后继续营业，就一定要更新执照。

当局再次提醒食品业者在执照过期前更新，并在执照过期后停止营业。食品局会在执照过期前的两个月、四周、以及两周时发出通知，好让业者有足够时间更新执照。

所有食肆必须在营业场所展示执照，扫描执照上的QR码就能显示执照的有效期。若公众遇到扫描后显示“找不到相关记录”的食品业，可通过线上www.sfa.gov.sg/feedback向食品局通报。