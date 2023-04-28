隔夜美股推动亚股上扬 本地股市则跌0.18％

受隔夜美国股市的推动，亚洲股市星期五（4月28日）普遍上扬，新加坡股市则继续下跌。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑5.79点或0.18％，报3276.24点。

整体股市交易量10亿7000万股，交易总值4亿3848万元。全场有289只上升股，下跌股有156只。

政府出台新一轮的房地产降温措施后，新加坡房地产股的股价走势在星期四（27日）出现反射反应（knee-jerk reaction），不过当天领跌的成份股城市发展（CDL）和华业集团（UOL）在星期五上午回弹，分别上涨0.58％和1.31％，报6.95元和6.94元。APAC产业（APAC Realty）也回升1.65％至0.615元。

区域股市方面，上海、东京、香港、深圳和台湾股市星期五早上分别上涨0.67％、0.41％、0.87％、0.81％和0.74％。马来西亚股市则下跌0.2％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说：“股市将迎来劳动节长周末，以及传来“五月清仓离场”（Sell in May and Go Away）的警讯。投资者关注即将在星期五晚公布的美国3月份个人消费支出（PCE）价格指数，以及星展集团（DBS）下星期二（5月2日）公布的第一季业绩。”范军认为，这些因素促使投资者保持观望。

从技术分析来看，范军预测，海指近期的支撑位在3278点附近，阻力水平在3330点左右。如果海指进一步下跌，海指可能会下探3258点（50天移动平均线）附近的支撑位。