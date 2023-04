隔夜美股推动亚股上扬 本地股市则跌0.18％

受隔夜美国股市的推动,亚洲股市星期五(4月28日)普遍上扬,新加坡股市则继续下跌。

截至中午12时,新加坡海峡时报指数下滑5.79点或0.18%,报3276.24点。

整体股市交易量10亿7000万股,交易总值4亿3848万元。全场有289只上升股,下跌股有156只。

政府出台新一轮的房地产降温措施后,新加坡房地产股的股价走势在星期四(27日)出现反射反应(knee-jerk reaction),不过当天领跌的成份股城市发展(CDL)和华业集团(UOL)在星期五上午回弹,分别上涨0.58%和1.31%,报6.95元和6.94元。APAC产业(APAC Realty)也回升1.65%至0.615元。

区域股市方面,上海、东京、香港、深圳和台湾股市星期五早上分别上涨0.67%、0.41%、0.87%、0.81%和0.74%。马来西亚股市则下跌0.2%。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说:“股市将迎来劳动节长周末,以及传来“五月清仓离场”(Sell in May and Go Away)的警讯。投资者关注即将在星期五晚公布的美国3月份个人消费支出(PCE)价格指数,以及星展集团(DBS)下星期二(5月2日)公布的第一季业绩。”范军认为,这些因素促使投资者保持观望。

从技术分析来看,范军预测,海指近期的支撑位在3278点附近,阻力水平在3330点左右。如果海指进一步下跌,海指可能会下探3258点(50天移动平均线)附近的支撑位。