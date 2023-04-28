招聘情绪佳 近三分之二雇主要请人

劳动市场情况稳步改善，企业整体招聘情绪乐观。未来三个月，有约三分之二的企业，要聘请更多员工。另外有将近四成企业，有意给员工加薪，以吸引和留住人才。

根据人力部向雇主做的调查，有高达64.8%的企业，计划在接下来雇用更多员工，但鉴于就业增速放缓，企业员工人数的增加幅度，可能会减少。

人力部星期五（4月28日）发布2023年第一季《劳动市场报告》预估数字。数据显示，和去年12月只有约四分之一的企业愿意加薪相比，今年3月有多达38.2%的企业，有意为员工提高工资。去年首季也出现类似的情况，这显示在激烈的人才争夺战中，企业愿意加薪留人。

尽管如此，在全球经济放缓和更不确定的商业环境中，企业可能会采取更加谨慎和具针对性的加薪方式。

人力部文告指出，全球经济逆风会导致新加坡经济放缓，拖累未来的劳动力需求，尤其是外向型行业。这意味着就业增长可能会放缓，而且各行业之间的增加幅度不均。

在经济出现更多不确定因素的情况下，人力部鼓励雇主和雇员，充分利用政府所推出的各项措施，来应对不断变化的大环境。

“我们鼓励雇主投资在企业转型，以确保他们的企业继续保持竞争力，和员工有生产力。”

完整的2023年第一季《劳动市场报告》将在今年6月中旬出炉，届时人力部会披露更多数据，如职位空缺数量，劳动力流动率和被裁者的再就业率等。