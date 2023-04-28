更多制造业者预期商业前景将改善

本地制造公司预计中国重新开放和库存减少将支撑需求，供应链挑战也得到缓解，更多制造业者对接下来半年业务发展感到乐观；服务业者则保持乐观态度。

新加坡经济发展局星期五（4月28日）发布的第二季制造业商业展望调查报告显示，12％（加权比率，下同）的制造业者认为今年4月至9月的商业前景将改善，高于前一季的6％；预期商业情况更疲弱的业者为10％，显著低于前一季的31％。

乐观者比悲观者多两个百分点，较前一季的情况有所改善。

在各个制造业领域当中，交通工程业经商前景最佳，有50％的业者表示乐观。由于航空旅游需求强劲，飞机保养、维修与翻修（MRO）工作的需求预计增加。

7％的电子领域业者和4％的化学领域业者预计经商环境将在下来半年获得改善。

另一方面，精密工程领域有25％的业者预计低迷的商业前景将持续到今年9月。一般制造业则有16％的业者认为经商环境将在下来半年进一步恶化。

本地服务业者对业务前景继续保持乐观态度。新加坡统计局同天发布第二季服务业商业展望调查报告显示，19％的服务业者对下来半年的业务持乐观态度，但15％的业者预计经商环境会恶化，两者差距为四个百分点。

在各个服务业领域当中，住宿、娱乐、社区与个人服务，以及餐饮服务业预计下来半年的商业环境会更好。不过，零售业和房地产领域对商业前景不太乐观。