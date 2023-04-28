亚太股市谨慎上涨 海指周五收跌0.35％

美国华尔街隔夜股市的强劲表现，鼓舞亚太主要股市星期五（4月28日）多数回升。新加坡股市早盘也一度上涨，但午盘持续退低，海峡时报指数星期五最终再跌0.35％或11.52点，闭市报3270.51点。海指全周回跌1.54％，使本月涨幅收小至0.36％。

继纽约隔夜股市三大股指在科技大企业绩刺激下劲扬1.57％至2.43％之后，东京股市周五受鼓舞上涨1.40％。分析师也指出，日本央行会议结果让市场相信政策改变会迟些到来，日元因此退低支持日本股价。另一方面，悉尼、首尔和香港股市则小涨0.25％、0.23％和0.27％。上海和深圳股市则在五一假期前继续回涨1.14％和1.41％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，新加坡股市早盘一度上涨，可能是对隔夜美股强劲收盘的条件反应和在连续几天下跌后的一些趁低吸购活动的支持。然而，市场在午休前开始回退。

冯施钧说：“鉴于美国经济数据喜忧参半，经济衰退迫在眉睫，市场继续波动。一些交易员似乎已采取‘5月清仓离场’的策略 ，以迎接夏季假期。”

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，美国股指期货在亚洲早盘下跌，因为美国经济增长疲软加上通货膨胀率高于预期，以及FAANG股票以外的盈利情况参差不齐，这对人们的风险胃口产生了影响。

新加坡股市星期五整体交易量增至18亿3000万股，交易总值减至10亿8000万元。全场上升股308只，下跌股208只。

30只海指成份股当中，14只股价上涨，11只下跌，5只持平。三家本地银行的股价涨跌不一，星展集团控股（DBS）和华侨银行（OCBC）股价涨0.18％和0.08％，闭市报32.82元和12.58元。大华银行股价连续七个交易日下跌，星期五显著下跌3.06％至28.22元，是跌幅第二大的成份股，给予海指最大压力。

凯德投资（CapitaLand Investment）股价跌4.12％，闭市报3.72元，是跌幅最大的成份股。凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）股价涨1.78％，闭市报2.86元，是涨幅最大的成份股。