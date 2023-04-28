网上销售电子烟及配件 13人定罪

13人因在网上非法售卖电子烟及相关配件被定罪，罚款总额达10万2000元，其中一人被判入青年改造所六个月。

卫生科学局星期五（4月28日）发文告说，被定罪的13人介于18至44岁，他们向海外电子烟供应商买进电子烟和相关配件，随后通过本地各社交媒体和电子商务平台非法出售。13人在2022年9月至2023年3月间被治罪，被判罚款1500元至3万7000元不等。

2019年5月，其中一名被告王国伟（18岁）在Instagram和Whatsapp售卖电子烟被当局逮个正着。调查过程中他还屡劝不听，再次于同年7月售卖电子烟及相关配件，最后被判入青年改造所六个月。

另一名被告陈俊凯（30岁）则于2019年7月通过兀兰关卡走私电子烟。移民与关卡局人员搜查他的汽车时人赃并获，并将案件转交给卫科局。调查显示，他数次从马来西亚走私电子烟入口，并在Telegram上贩售。他一共被罚3万7000元。

31岁的被告黄顺义从Whatsapp上联系供应商取得货源，并在一个Telegram群组销售电子烟和相关配件。案情显示，他不在家时，会要帮佣协助他将电子烟交给买家，他被罚款8500元。

其他10名被告则被判罚款1500元至1万3000元不等。

卫科局的数据显示，过去五年，本地共有101人因售卖电子烟及相关配件被当局起诉，最高罚款额为9万9000元。

根据我国的烟草法令，进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件都是违法的。一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，坐牢最长六个月，或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，坐牢最长12个月，或两者兼施。（人名译音）