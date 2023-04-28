涉非法放贷活动 18人协助警方调查

涉嫌从事非法放贷活动，充当阿窿跑腿及帮忙转移犯罪所得，17男一女先后落网，23个银行户头也被警方冻结。

警方星期五（4月28日）发文告指出，刑事侦查局、警察情报局、特别行动指挥中心的警员于4月26日及27日，在义顺、裕廊、榜鹅、盛港、宏茂桥、淡滨尼、武吉巴督、后港、如切、蔡厝港、巴西立、麦波申、莱佛士坊等地展开执法行动，打击非法放贷活动。

警方在这一系列的行动中起获了超过14万6000元现金、手机、电话卡、自动提款卡和电脑，同时也冻结了23个相信被犯罪团伙控制的银行户头。

初步调查显示，共有17男一女涉及非法放贷活动，包括涉嫌协助大耳窿到自动提款机汇款、收集和移交现金、充当大耳窿跑腿，以及非法将犯罪所得汇至海外户头。这18名嫌犯的年龄介于34岁至61岁。

警方使用更强硬手法 对付非法放贷活动

根据警方提供的照片，来自特别行动指挥中心的警员全副武装，破门进入一个组屋单位执行任务。警方在这轮行动出动多个单位，使用的手法也更强硬，对付非法放贷活动的决心不言而喻。

警方的调查还在进行中。

进行或协助非法放贷一旦罪成，将面临最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑；阿窿骚扰一旦罪成，将面临最长五年监禁，罚款5000元至5万元，以及三到六下鞭刑。

警方将严格执法打击非法放贷活动，违法者将依法严惩。警方指出，一旦怀疑或知道有人涉及非法放贷活动，可拨999或拨打“X-Ah Long”热线1800-924-5664通知警方。