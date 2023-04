本地诈骗案受害者 逾三成是年轻人

本地诈骗案超过三分之一的受害者是10岁至29岁的年轻人,但同样令人担心是,不少被逮捕的钱骡也是这个年龄层的年轻人。

新加坡警察部队反诈骗公共教育组织星期五(4月28日)举办第二届社区反诈骗交流会(Conversation on Safeguarding the Community with Actionable Measures Against Scams,简称C-SCAMS),探讨如何避免本地年轻人成为诈骗案的受害者,也避免他们成为钱骡。超过50名来自20多个不同机构的学生、政府、私人领域和社区伙伴的代表参与。

年轻人最容易堕入四类骗局

反诈骗公共教育组织副局长陈余兴说,年轻人最容易堕入的四类骗局是:社交媒体上冒名顶替诈骗、电子商务骗局、工作诈骗,以及网络钓鱼诈骗。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲致辞时说,本地诈骗案的受害者中,有33.4%是10岁至29岁的年轻人。但在被逮捕的钱骡中,年轻人也占了很大的比例。

根据新加坡警察部队数据,从2019年至2021年,50.9%的诈骗案犯罪者为29岁以下的年轻人。

领导跨部门反诈骗小组的孙雪玲说,年轻人成为钱骡的一个原因,可能是他们没有察觉这个罪行的严重性。他们可能在不清楚别人的意图下,就将银行户头借出去,或者他们认为售卖个人Singpass资料赚点小钱,并不是什么大不了的事,甚至没有意识到这些信息可能会被犯罪分子用来欺骗他人。

她说:“人人都能为防诈骗尽一分力。我们也想和年轻人合作,让精通数码产品的年轻人成为防诈骗大使,并把防诈骗知识分享给家人和朋友。参与研讨会的年轻人提供了很多提升Scamshield应用的有效建议,我们会加以考虑。”

孙雪玲也鼓励公众多使用Scamshield应用防止诈骗。截止2023年3月,已经有超过58万名用户下载了Scamshield应用,同时举报了超过740万则疑似诈骗短信。