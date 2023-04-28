本地诈骗案受害者 逾三成是年轻人

本地诈骗案超过三分之一的受害者是10岁至29岁的年轻人，但同样令人担心是，不少被逮捕的钱骡也是这个年龄层的年轻人。

新加坡警察部队反诈骗公共教育组织星期五（4月28日）举办第二届社区反诈骗交流会（Conversation on Safeguarding the Community with Actionable Measures Against Scams，简称C-SCAMS)，探讨如何避免本地年轻人成为诈骗案的受害者，也避免他们成为钱骡。超过50名来自20多个不同机构的学生、政府、私人领域和社区伙伴的代表参与。

年轻人最容易堕入四类骗局

反诈骗公共教育组织副局长陈余兴说，年轻人最容易堕入的四类骗局是：社交媒体上冒名顶替诈骗、电子商务骗局、工作诈骗，以及网络钓鱼诈骗。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲致辞时说，本地诈骗案的受害者中，有33.4%是10岁至29岁的年轻人。但在被逮捕的钱骡中，年轻人也占了很大的比例。

根据新加坡警察部队数据，从2019年至2021年，50.9%的诈骗案犯罪者为29岁以下的年轻人。

领导跨部门反诈骗小组的孙雪玲说，年轻人成为钱骡的一个原因，可能是他们没有察觉这个罪行的严重性。他们可能在不清楚别人的意图下，就将银行户头借出去，或者他们认为售卖个人Singpass资料赚点小钱，并不是什么大不了的事，甚至没有意识到这些信息可能会被犯罪分子用来欺骗他人。

她说：“人人都能为防诈骗尽一分力。我们也想和年轻人合作，让精通数码产品的年轻人成为防诈骗大使，并把防诈骗知识分享给家人和朋友。参与研讨会的年轻人提供了很多提升Scamshield应用的有效建议，我们会加以考虑。”

孙雪玲也鼓励公众多使用Scamshield应用防止诈骗。截止2023年3月，已经有超过58万名用户下载了Scamshield应用，同时举报了超过740万则疑似诈骗短信。