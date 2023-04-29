哈莉玛总统：我国须重视技术行业 加快改变步伐　

我国须重视技术行业，通过良好的薪酬和职业发展前景，给予工作者更大的肯定。

哈莉玛总统星期六（4月29日）发表劳动节献词，提到社会改变对行业刻板观念的重要性。她指出，瑞士和德国展现了如何通过与业界合作的学徒计划，为人们提供好的技术类工作。

她强调：“肯定这些工作的价值至关重要，如果工作的薪酬欠佳，没有好的职业前景，或被视为比那些需要特定学历的工作低等，那再多的敦促也无法改变现状。我们会继续对工作有旧时刻板的观念。”

把需要学历或技术的工作区分，这是毫无意义的。自动化作业已改变工作性质，以制造业为例，工作已不同往日。机器能做例行且重复性的工作，员工如今进行更复杂的工作，发挥解决问题的能力。我国在这方面须加快改变的步伐。

哈莉玛指出，在肯定技术行业方面，我国已做出更大的努力。此外，面对冠病疫情以及乌克兰战争带来的经济挑战，我国继续与劳动队伍维持良好的关系，这取决于坚固的劳资政协作。

“稳固的劳资关系协助政府专注于发展经济及创作就业机会。公司可以专注于发展业务和长期计划。员工可从更有保障的工作和收入受益。”

工会在这方面扮演积极的角色，为员工发声，协助员工提升技能，确保得到公平待遇。她以渐进式薪金模式为例，提出解决薪资差距和收入不平等现象的重要性，应扩大到更多领域。

她强调，坚固的劳资政关系为我国建立稳定且安全的环境，使我国能更好地应付未来挑战。