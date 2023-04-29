清洁业者和职总新计划 欲重返职场者完成课程可获奖励金

不少女性得肩负照顾家人的职责而无法全职工作，全国职工总会妇女与家庭事务处与有超过40年经验的环境清洁服务公司合作，为有意重返职场的女性打造培训和灵活工作计划，让她们通过技能提升和在职培训，在清洁服务领域有一番事业。

这项“C U Back at work”计划（意为“重返职场”，简称CUB计划）预计能吸引约500名重返职场者参与。

清洁与垃圾管理公司Chye Thiam Maintenance（简称CTM）在职总妇女与家庭事务处和劳动力发展局的支持下，计划从6月初开始，为参与者提供涵盖七个培训课程、为期六周的工作试用期。

每完成一个课程，参与者都可获得100元的奖励金。

正式开工后，参与者可灵活选择工作时间，每次以三到四小时为一组。如果每周工作44小时，每月可享有3000元的起薪。

职总妇女与家庭事务处署长杨涴淩星期六（4月29日）在榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）举办的就业与职能培训中心（e2i）职业展，宣布这项计划。

杨涴淩说，本地约有24万名处于工作年龄的女性离开职场，当中的首要原因是她们须承担看顾其他人的责任。“更灵活的工作安排，能长远地支持这些女性平衡工作和看护职责。”

她也提到，妇女与家庭事务处正与其他企业商讨落实类似的灵活工作计划，这包括在行政、医疗和看护领域。

CTM首席执行官陈伟富则提到，清洁服务行业近年已投入机器人技术和物联网等科技来辅助工作。尽管参与者须从基层清洁工作学起，但公司希望他们经过相关的技能培训，日后能进行操作机械系统等更高技能的工作，或是运用以往的工作经验，担任监管和管理层职责。