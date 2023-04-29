网友指淡滨尼组屋外墙15年未粉刷 马炎庆：工程的确延误

有人在网络贴文并上传照片，指一座淡滨尼组屋外墙长达15年未粉刷。淡滨尼集选区议员马炎庆在脸书回应，承认该组屋的油漆工程确实被延误，目前已委任承包商，油漆与其他修复工程将在接下来几个月展开。

声称自2005年起就居住在上述组屋的一名网民在Reddit网站贴文说，这座组屋在2008年进行一次外墙粉刷后，直至今日再没粉刷过，但附近几座组屋却已展开过几轮粉刷工程。

淡滨尼集选区议员、永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期六（4月29日）在脸书贴文作出回应说，这座组屋的油漆工程确实被延误。

他解释，这一区几年前入选展开邻里更新计划（Neighbourhood Renewal Programme）。这个建屋发展局旗下的计划包括改善区内设施，如有盖走廊、游乐场等。建屋局也在这个时候，将包括油漆在内的修复和重新装修（Repair and Redecoration）工程纳入邻里更新计划。

此前，修复和重新装修工程由市镇理事会负责，并须动用居民支付的服务与杂费（S&CC）。

“如果邻里更新计划可以支付修复和重新装修工程的费用，这可为市镇会（和居民）节省开支。因此，我们决定将修复和重新装修工程纳入邻里更新计划之下。”

马炎庆指出，邻里更新计划是一个规模更大的项目，涵盖其他地区以及淡滨尼北公园（Tampines North Park）。当时，公园的一部分受到淡滨尼东地铁站建设工程的影响，因此当局不得不等受影响的部分复原后，才展开邻里更新计划的规划工作。这项工作已在2017年底完成。

邻里更新计划在获得建屋局批准之前，须进行多场居民咨询会议，也须居民投票支持。不过，这个阶段的工作完成后又碰上冠病疫情暴发，很多规划和当局的审批程序因此放缓。由于工程涉及许多领域，任何环节的延误都会影响邻里更新计划的整体进展。

招标程序在2022年展开，但委任的承包商在开工之前退出。“我们决定将修复和重新装修工程与邻里更新计划脱钩（delink），因为我们想尽快开始油漆。所幸建屋局批准了，并且也会提供资金。”

马炎庆说，今年年初已经委任油漆承包商，目前正在决定油漆配色，居民预计可在近期开始投票选择心仪的油漆颜色。外墙检查、清洗、维修和油漆工作，会在接下来几个月陆续展开。

“这些年来，我们在电梯里张贴了各种通告，让居民了解延误情况和最新进展。我也拜访居民，向他们解释最新的情况，并亲自寻求他们的谅解。不过，我知道我们难以联络每一位居民。谢谢你提出这个问题并给我解释的机会。”