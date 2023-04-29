丹绒加东小学德明政府中学 首夺华文大比拼冠军

细节决定成败，莱佛士女子中学因一撇之差与冠军失之交臂，德明政府中学首次夺得全国华文大比拼中学组冠军。丹绒加东小学则凭借答对七道抢答题所奠定的优势，斩获小学组冠军。

全国华文大比拼今年进入第10年，并在疫情后首次恢复线下举办。中学组半决赛及中小学的决赛星期六（4月29日）在Bugis+商场举行，吸引超过800名公众现场观看。

中学组半决赛及中小学的决赛星期四（4月29日）在凯德集团Bugis+商场举行，现场共吸引超过800名公众现场观看。（白艳琳摄）

经过一番激烈角逐，南洋女子中学校、莱佛士女子中学、德明政府中学和圣尼各拉女校挺进中学组决赛，决赛的比分也一度非常焦灼。

在第二轮抢答环节过后，莱佛士女中带着五分的领先优势进入最后一轮的猜猜画画环节。来到最后一题，四支队伍都猜出了“猪八戒照镜子，里外不是人”的谜底，但评审指出莱佛士女中和圣尼各拉女校未能写对“戒”字，因此不能得分。

最终德明政府中学凭借稳定的发挥反败为胜，获得冠军，莱佛士女中惜败取得亚军，南洋女中和圣尼各拉女校分列三四名。

在经过了上午的半决赛后，南洋女子中学校、莱佛士女子中学、德明政府中学和圣尼各拉女校挺进中学组决赛。（白艳琳摄）

小学组方面，丹绒加东小学在20道抢答题中答对了七道，成功领跑并最终斩获冠军。莱佛士女子小学、乐赛小学、南华小学分别获得亚军、季军和殿军。

丹绒加东小学在20道抢答题中成功答对其中七道，成功领跑并最终获得小学组冠军。图为教育部兼人力部政务部长颜晓芳（右）为获奖学生颁奖。（李冠卫摄）

全国华文大比拼由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，并获得推广华文学习委员会、讲华语运动、全国翻译委员会的支持和凯德集团Bugis+商场的支持。

公众可到zaobao.sg面簿、早报校园、中学生数码双周刊《逗号》和小学生双周刊《大拇指》的脸书页面观看决赛的精彩回放。