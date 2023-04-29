私宅项目博盛苑开盘日卖出超过70％的单位

新一轮房地产降温措施出台后第一个开盘的私宅项目——位于波那维斯达一带的博盛苑（Blossoms by the Park），星期六（4月29日）开盘日便卖出超过70％的单位，平均售价每平方英尺2423元。

这个项目共有275个单位，靠近纬壹（One North）商业中心是它的卖点。项目发展商益民林发展公司（EL Development）透露的，是截止星期六傍晚6点的销售成绩。

发展商说，96％的买家是新加坡人和新加坡永久居民，外国买家占4％。所有单位类型都很受买家欢迎，一卧房加书房、二卧房和二卧房加书房的单位已全部卖完。三卧房和四卧房单位也都卖得不错。

益民林发展公司董事经理林有顺说：“我们对购房者的良好反应感到欣慰。大多数买家是新加坡公民，他们购买的目的是自住或投资。博盛苑获得的热烈市场反应，反映了人们对纬壹商业中心附近精心设计的住宅的强烈需求。我们的发展项目是一栋27层的住宅高楼。相对而言，纬壹一带的典型住宅项目是13至15层的建筑。”

ERA产业是这个项目的其中一家房地产代理公司。

ERA产业总裁朱泳强说：“两卧房和两卧房加书房的单位是我们买家最喜欢的。对于自住者和投资者来说，它们都是受欢迎的单位大小。通常情况下，其他中央区（RCR）80％以上的购房者都是新加坡人；他们可能不会受到最近额外买方印花税（ABSD）上升的影响或太大的影响。”

据合登集团（Huttons）观察，超过90％的买家相信都是首次购屋者，因此不受额外买方印花税上调的影响。