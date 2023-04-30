梁玉心：望二合一疫苗推出 同时对抗冠病及流感

我国解除防疫限制后流感病例也随之增加，国家传染病中心主任梁玉心教授说，希望接下来会有结合对抗流感及冠病病毒的二合一疫苗，方便人们接种。人们在同一天内接种冠病和流感疫苗也是安全的。

梁玉心星期天（4月30日）在武吉班让公民咨询委员会举办的对话会上回答居民有关流感疫苗的提问时说，在疫情期间，人们都戴着口罩、保持安全距离，所以流感的传播风险较低。当公众开始减少戴口罩后，流感病例便明显上升，因此除了冠病疫苗，也应该接种流感疫苗。

“我们希望接下来会有对抗这两种病毒的二合一疫苗，这是我们正在关注的。”

据之前报道，莫德纳已着手研发一款可同时抵抗冠病和流感病毒的疫苗，预计今年底推出，让人们只须接种一剂就能获得保护。

梁玉心说，目前我国有10%到20%的人口没有确诊冠病的记录，他们可能感染病毒但没有任何症状。大多数人已接种疫苗或曾感染冠病，加强了我国抵御这一病毒的能力。

“不过，病毒还是会造成病例间歇性地激增，目前我们看到的是病例有所增加，但情况已趋于稳定。”

根据卫生部网站最新数据，4月16日至22日这一周，冠病感染人数为2万7818个，比前一周的2万6072人多1746起。

武吉班让公民咨询委员会也在活动上颁发勋章给370名基层领袖、义工和职员，感激他们在过去三年的抗疫之路所做出的贡献，为他们举办答谢午餐。

武吉班让区议员连荣华说，他们过去三年共派发5万个口罩和消毒液给居民，并接触超过1万2000名年长者，鼓励他们接种冠病疫苗。透过这一努力，武吉班让区约96%的年长者已接种疫苗。

卫生部数据显示，截至本月24日，我国约81%的人口获基本保护。