工人党：仍须加强就业保障和机会

工人党认为，新加坡在加强工人的就业保障和机会方面还有很多工作要做，这包括落实冗员保险方案，缓解失业者面临的财务压力，同时可稳定经济。

明天是五一劳动节，国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星星期日（4月30日）通过工人党脸书发表劳动节献词时说，我国宏观经济前景不乐观，再加上人工智能等技术普及，都有可能加重工人所面对的压力。

毕丹星指出，新加坡人正在经历近年来生活费上升最快的一个时期，这侵蚀了他们工资的购买力。金融管理局的报告也显示，整体通胀率在2023年预计会“走高”，介于5.5%至6.5%，反映了交通和房地产价格上涨，以及消费税调高1％的影响。

“新加坡可能恶化的宏观经济情势，意味着本地打工者的前途或许将更加坎坷。”

毕丹星也说，ChatGPT等生成式人工智能可通过简单的提示，生成接近人类会创造的内容。关于知识工作者应该对这方面的发展有多担忧，以及生成式人工智能是否会创造新工作来取代可能被淘汰的岗位，目前还没有定论。

他提出，新加坡拥有迈向智慧国的宏愿，始终走在科技的前沿，并把工作场所的生产力放在首位，因此可以肯定的是，我们不会回避更广泛地采用人工智能技术。

“问题是，我们是否做了足够的努力让雇员从人工智能和类似的创新中受益，而不是成为受害者？我们要如何利用这些创新来提高雇员的生产力和薪资，并协助中小企业发展和茁壮成长？”

毕丹星强调，无论失业是周期因素或是由长期趋势造成的，为所有工人提供更好的保护都是至关重要的。

其中，工人党不断呼吁政府制定冗员保险方案，包括在2016年就冗员保险发布政策报告，以及在今年的财政预算案辩论中再次提及。

毕丹星说：“我们相信冗员保险方案不但可以缓解被裁退者所面对的直接经济压力，还可以是经济的自动稳定器，例如透过持续的消费开支和支付抵押贷款，直至工人找到新工作为止。”

人力部星期五（28日）发布的2023年第一季《劳动市场报告》预估数字显示，裁员人数连续三个季度上升，从去年第四季的2990人，增加至今年首季的4000人，被裁雇员主要来自服务、制造及建筑业。但由于招聘需求依然强劲，今年3月总失业率写新低，只有1.8%。

副总理兼财政部长黄循财早前在国会参加政府施政方针和各部门附录辩论时说，政府考虑进一步协助失业民众，但这个支持计划要具针对性，在减轻失业者维持生计压力的同时，鼓励他们继续提升技能和寻找新工作。

毕丹星说，在改善工人的工作保障和机会方面，我国还有很多工作要做。工人党将继续在国会提出负责任的政策建议，推动社会向前发展。