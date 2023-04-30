玻璃柜突爆裂割伤用户 宜家会向开发人员反映此事

网民申诉家中的宜家玻璃展示柜突然爆裂，手指也被玻璃割伤。宜家回应称，目前已联系这名顾客并提供协助，公司也会通知产品开发人员。

署名“Adam Tan”的网民星期六（4月29日）在脸书群组COMPLAINT SINGAPORE上传照片，并留言指他早前在宜家（IKEA）购买的DETOLF玻璃柜已使用了一年多，日前却突然爆裂。

根据他上传的照片，玻璃碎片洒落一地，网民的手指也相信被玻璃割伤而流血。他在评论区里回复其他网民时称，橱柜的安装工作是由宜家的人员完成的。

宜家答复《联合早报》询问时说，公司已联系这名受影响的顾客，并为这起事件向顾客道歉。

“我们正尝试达成解决方案，包括提供医疗咨询，但顾客婉拒了，因为只是出现一个小伤口。”

基于产品安全考量，宜家的家具和产品一般使用钢化玻璃（tempered glass），这种玻璃会碎成小碎块，而不是长而锋利的碎片。一般上，撞击、敲打或刮擦玻璃，即便是很小的冲击，也会导致玻璃在接下来的几个小时内，甚至更长的时间后破碎。

发言人也坦言，尽管这是业内众所周知的问题，但任何人遇到这种情况都会感到不安，公司将向产品开发人员报告此事。

“公司竭尽全力确保每个人都能安全使用宜家产品，并在开发安全玻璃产品方面投入了大量工作。宜家产品开发人员同全球行业领导者合作，不断开发和创造更耐撞的玻璃，并确保全面的质量和安全检查，让顾客可以放心使用我们的产品。”