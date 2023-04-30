警特工与拯救单位冲锋攻坚 更新装备紧跟趋势

全天待命，随时准备奔赴前线攻坚营救人质，警方特工与拯救单位多年来严打恐怖主义，即便装备精良，依旧持续采纳新科技提升作战能力，跟上世界发展趋势。

隶属警察部队特别行动指挥处的特工与拯救单位（Special Tactics and Rescue Unit，简称STAR）今年成立30周年。为了让公众进一步了解单位的训练过程，警方日前邀请媒体参访位于万礼的内政团队战术中心，观摩并亲身体验警方如何部署抗击恐怖活动。

接受特种训练的特工与拯救单位队员，拥有出色的攻坚和冲锋能力。经过八个月严苛训练和筛选后，最终会有多达90%的学员被淘汰，仅有10%能脱颖而出列队，肩负起应对武装冲突事件、陆路和海域的人质解救行动、高风险囚犯押送，以及安保护航等的艰巨任务。

特工与拯救单位的训练严苛，在日常模拟训练中，队员们得沿着绳索，从三层楼高的屋顶降下执行任务，或安装炸弹攻破窗户，或切割撞破大门，整个过程必须一气呵成，结合了速度和精准度。他们必须以迅雷不及掩耳的速度强行入屋，必要时开火控制局面，争取在最短的时间内解救人质。训练也考验队员之间的协作能力，各司其职互相掩护，包抄敌方。

特工与拯救单位队员悬绳而降，安装炸弹破坏门窗，攻其不备将恐怖分子逮捕归案。（唐家鸿摄）

利用抛投机器人Throwbot，以及在无人机的辅助下，特工与拯救队员可在事发单位外，实时监看影音侦察情报，判断和掌握最佳的攻坚时间，减低在行动中遭遇的风险。训练有素的K9警犬也会在接到指示后，快速冲入事发单位内震慑及压制嫌犯。

在科技和K9警犬组的辅助下，特工与拯救队员能快速锁定并压制嫌犯，行动中遭遇的风险无形中减低。（唐家鸿摄）

特别行动指挥处特工与拯救单位指挥官吴世裕警监受访时说，特别行动指挥处特工与拯救单位在警队中肩负重任，须应对风险极大且十分耗体能的任务。“有鉴于此，这些特警都是经过精挑细选及训练的，他们配有完整装备，确保任务成功。”