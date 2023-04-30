博盛苑开盘日售出198单位 八个由外国人购买

新一轮房地产降温措施出台后，外国买家对本地私宅仍感兴趣。措施实施后首个开盘的私宅项目博盛苑（Blossoms by the Park），星期六（4月29日）开盘日售出的198个单位中，有八个是由外国人购买，其中四个是中国买家，另外四个是美国公民。

位于波那维斯达一带的博盛苑共有275个单位，项目发展商益民林发展公司（EL Development）董事经理林有顺向《联合早报》证实，由外国人购买的八个单位中，买家分别是中国人和美国公民，各购买四个单位。

从星期四（27日）起，外国买家购买本地房地产须支付的额外买方印花税（ABSD）从30％调高至60％。不过，在美国和新加坡的自由贸易协定下，美国公民与新加坡公民享有相同的印花税待遇。

博盛苑开盘日售出的单位，平均售价为每平方英尺2423元。林有顺说，这个平均售价已扣除了12％的“早鸟折扣”（early-bird discount）。

从星期天（30日）起，未售出单位的价格上调了2％，截至傍晚5时，多七个单位已售出。这意味着博盛苑开盘两天来已售出超过200个单位，或占275个单位的约75%。

博盛苑从4月14日开放预览至4月25日期间，项目的四个指定营销代理共收集来自745个潜在买家附上支票的竞标意向（expression of interest）。在降温措施宣布后，电子投票（electronic balloting）于星期四进行，以决定买家选择单位的优先次序。