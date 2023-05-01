【劳动节集会】大国花大钱建立战略行业 外国直接投资将放缓

冠病疫情及地缘政治紧张等因素，让全球贸易出现显著变化，主要经济体投入大量资金试图建立各自的战略行业，新加坡无法同样大开水喉跟进。相反，我国要继续以独创与创新，胆量和进取心取胜。

副总理兼财政部长黄循财星期一（5月1日）在五一劳动节集会发表主旨演讲时说，全球贸易出现三大变化，除了贸易规则及国际投资流向正在改变，先进经济体也通过大规模补贴，建立自己的国内生产能力，尤其是在半导体和洁净能源等战略性行业。

他举例，德国正与英特尔（Intel）协商在东德建立半导体厂，当中涉及的财务援助高达100亿元，这个数目几乎是贸工部每年推动新加坡经济开支的两倍。

他直言，新加坡无法效仿大国，出价参与这类需要大量金钱的竞争，就为了吸引跨国企业来新投资。

黄循财强调，新加坡将一如既往，继续通过独创与创新，胆量和进取心取胜。

他提醒，贸易规则正在发生变化，如今各国不再热衷谈贸易合作共赢，一旦更多国家实施保护主义并蔑视贸易规则，新加坡将受到伤害。

此外，国际投资流向也在发生变化，以往新加坡受惠于外国直接投资（FDI），但近年地缘政治导致外资去向产生变化。

“各国在讨论‘近岸外包’或‘友邦外包’——这意味着各国正在将工厂和关键供应，放在离他们更近的地方，或者在他们信任的友好国家。”

有鉴于此，来自全球的外国直接投资将放缓，将更加集中在地缘政治一致的国家。