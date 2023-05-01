【劳动节集会】黄循财：冠病疫情提升了新加坡的国际声誉 须抓紧机遇

冠病疫情进一步提升了新加坡作为可靠与值得信赖商业中心的国际声誉，新加坡必须抓紧这个机会之窗，提高国家的竞争力并与世界保持相关。

副总理兼财政部长黄循财星期一（5月1日）在全国职工总会的五一劳动节集会上指出，继续投资于互联互通基础设施，以及大力加深创新能力，是新加坡接下来可以采取的两个主要策略。

他说：“推进樟宜机场第五搭客大厦以及大士港口项目将显著提高新加坡的能力，加强我们作为商业和物流中心的竞争地位。”

黄循财举例，全球服装和鞋类公司VF Corporation选择将区域和全球供应链业务落户于新加坡，现在这家企业旗下的The North Face和Timerland七成以上的全球物流都在新加坡管理。全球物流公司UPS最近也宣布，将它在樟宜枢纽的设施扩大25%，以及投资于冷链基础设施，管理更多的医疗保健产品如疫苗，为这个地区的更多客户提供服务。

谈到深化新加坡在优势领域的创新能力时，黄循财指出，政府继续大力投资在研发和创新，并与全球领先的公司携手合作。

他举例，全球消费品公司宝洁 (Procter & Gamble) 已在新加坡35年，通过将创新中心发展为新加坡最大的企业研究机构之一，深化了在本地的影响力。

“洗发水Pantene和婴儿产品Pampers的研发就在本地进行，你可以为此感到自豪。”

小红点比以往任何时候都更明亮



他强调，尽管区域局势乌云密布，但人们不用感到害怕，也不要灰心。“新加坡可能很小。 但是这个小红点比以往任何时候都更明亮。”

黄循财也鼓励人们，如果新加坡能够保持光芒，让本地区和其他区域的企业和投资者继续希望到本地投资，新加坡品牌就可以成为出国创业以及本地公司进军海外市场的名片。

他也说，如果人们继续专注发挥优势与能力，并找到为全世界创造价值的方法，新加坡人就可以继续过上好日子，同享繁荣与昌盛。