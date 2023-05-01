【劳动节集会】黄循财：预购组屋价格和人们的收入同步增加

预购组屋的供应受冠病疫情影响而延误，当局目前正在稳步增建更多的组屋，今年将完成2万套组屋的交付。副总理兼财政部长黄循财强调，人们的收入增长与预购组屋价格增幅同步，多数购屋者还是可以在免付现金的情况下，购得新组屋。

黄循财星期一（5月1日）在全国职工总会的五一劳动节集会上，回应人们对组屋供应与价格的关切。

有工运领袖向黄循财反映，1980年代一套四房式组屋只要约4万元，但是现在的预购组屋价格更加昂贵。“他问道，如果这种趋势继续下去，我的孩子将来要如何买得起自己的房子？”

黄循财重申，人们考虑预购组屋的负担能力时，不应只看售价，也要考虑价格和收入的关系，以及偿还贷款所需的收入比例。

他指出，1980年代的新镇新组屋售价约为4万元，但当时的家庭收入中位数是900元，家庭一般也会用大约四分之一的收入来偿还贷款。

如今，像武吉巴督这样的非成熟组屋区的四房式组屋价格大约是35万元，比起1980年上涨了近10倍，但家庭收入中位数也有10倍的增长，从过去的900元增加到现在的9000元。

黄循财强调：“预购组屋价格和人们的收入是同步增加，首次购房者还能获得多达8万元的补贴，让房价更负担得起。”

他也重申，目前一般家庭用于偿还房屋贷款的收入比例仍为25%，绝大多数购屋者通过公积金供屋，很多人没有用到现金。

他强调，公共住房、教育和医疗保健将永远是新加坡社会契约的重要组成部分。

“只要人民行动党继续掌权，我们就会确保为子孙后代提供负担得起和可及的优质公共住房。”