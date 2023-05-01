中新合作海军演习圆满结束

新加坡海军部队和中国人民解放军海军星期一（5月1日）顺利完成为期四天的联合演习。

“中新合作2023海军演习”是两国海军时隔八年后，再次进行正式的双边演习。第一次是在2015年。

闭幕式在新加坡号—樟宜海军基地举行，由我国海军第一分遣队司令吴国英上校，以及人民解放军海军舰艇编队指挥员梅乐洋大校联合主持。

两国海军人员过去四天，就各种作战能力展开联合演习。

演习分两个阶段。在岸上演习时，两国人员一起完成联合策划和部署、专业交流，以及用模拟设施练习维修受损的船舱。在海上演习阶段，两国军舰完成直升机甲板降落、枪炮射击、海上补给、搜救和扫雷等一系列演练。

根据我国国防部星期一发布的文告，吴国英致辞时说，这次演习对新中两国海军是一个重要里程碑，标志着两国人员的联合演习在冠病疫情之后恢复。

“中新合作2023海军演习为两国海军人员提供相互学习的宝贵机会，让双方加强互信和了解。”

梅乐洋致辞时指出，这场演习进一步促进两国人员的交流、合作以及友谊。

文告也提到，这次的演习凸显新中两国友好的双边防务关系。

除了双边演习，新加坡和中国军队也定期进行高层级互动与互访，互派代表出席对方主办的课程，以及在彼此的基地停靠军舰。