新澳部长重新肯定两国绝佳双边关系

新澳部长在第13届新加坡—澳大利亚联合部长级委员会会议上，重新肯定了两国基于战略融合和经济互补所建立的绝佳双边关系。

第13届新澳联合部长级委员会会议星期一（5月1日）在澳大利亚堪培拉举行。

我国外交部星期一发文告说，外交部长维文医生、国防部长黄永宏医生和贸工部长颜金勇出席此次会议。

澳洲代表是副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）、外交部长黄英贤，以及贸易和旅游部长兼特别国务部长法雷尔（Don Farrell）。

文告说，两国部长同意，新澳就全面战略伙伴关系（Comprehensive Strategic Partnership，简称CSP）的六大支柱，即经济与贸易、国防与安全、科学与创新、人员互动、数码经济以及绿色经济方面的合作，取得良好进展。

新澳全面战略伙伴关系在2025年进入第10个年头，两国部长已经指示官员为下一阶段的全面战略伙伴关系，探讨具有前瞻性的战略合作领域。

此外，新澳部长欢迎两国去年10月签署的新加坡－澳大利亚绿色经济协议，并对两国在协议下落实具体措施，以催化绿色经济领域发展，以及推动去碳化进程，表示期待。

两国部长指出，新澳去年成立供应链工作小组，以加强供应链、食品和能源安全、互联互通以及危机应对等方面的合作，取得良好工作进展。两国部长已指示彼此官员，进一步推进这项新合作领域。

新加坡部长对澳洲承诺将继续为我国供应天然气表示欢迎。

两国部长也指出，新澳在澳洲昆士兰州肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）联合开发先进训练设施，取得良好进展。有关设施预计最迟明年完工。

新澳部长也就区域和国际关键课题交换意见，并且在会议结束后就主要讨论成果发布联合公报。