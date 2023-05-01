新房子主人未入伙 浊水先涌入

义顺6道一座组屋的地下水管疑爆裂，导致整座组屋断水，水管旁接近装修完毕的底层单位受到严重影响，大量泥水从厨房和主人房多个排水孔涌出，新家具全浸湿，水退后地板更是泥泞处处，屋主被迫延后搬新家。

事发组屋一个底层单位受严重影响，大量泥水从厨房和主人房的多个排水孔涌出，新家具全浸湿。（陈渊庄摄）

这起事件发生在星期一（5月1日）下午1时许，地点在义顺6道第401座组屋。义顺集选区议员吴顺喜接到消息后也于傍晚时分到场了解情况。

根据《联合早报》读者提供的视频，事故发生时，大量浑浊的泥水不断从受影响单位大门的梯阶流下，哗哗水声不绝于耳，门口乍看之下如同小瀑布。

屋主拉欣（52岁，德士司机）受访时说，他在去年11月买下该四房式单位后，花了10万元装修和添购新家具，一家五口原本打算在来临星期三（3日）正式搬新家，没想到出乱子。

“我和妻子今天上门整理新家，妻子下午1时左右听到流水声时，还一度以为下雨，结果走到窗户查看，才知道是窗户外的一条地下水管爆裂。就在短短几秒后，她就发现主人房厕所的排水孔开始涌出泥水。”

拉欣说，他们还来不及反应，厨房和厨房厕所的排水孔也开始涌出大量泥水，而且都往客厅流过，从门口流到外头去。“我们过后通知市镇理事会，对方派人上门查看后却表示得继续等，直到公用事业局人员到场才能关闭水管。”

组屋傍晚已恢复水供

一番折腾下来，水源终于在下午3时左后关闭，同座组屋所有28个单位全断水。泥水前后流了大约两小时，在工作人员关闭水源后停止。水退后，拉欣的新家地板到处是泥泞，新家具也全被浸湿。

当局事后安排居民到毗邻第402座组屋取水。在公用事业局人员抢修下，组屋已于傍晚5时30分左右恢复水供。

吴顺喜之后在脸书贴文说，市镇会的清洁工人事后到场协助清理工作。

他也和拉欣一家沟通，并将提供给他们一家必要的协助。“这是一起不幸的事件，对受影响家庭来说也是艰难的时刻。我们正和公用事业局、市镇会和居民委员会紧密合作，并将适时提供最新进展。”