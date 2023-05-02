星期二开盘可关注股票

美国联邦储备局议息会议前，投资者表现谨慎，隔夜三大美股星期一（5月1日）波动减小。道琼斯工商指数收跌0.14%，报34051.70点；纳斯达克指数跌0.11％，收于12212.60点；标普500指数微跌0.04％，报4167.87点。

新加坡海峡时报指数昨日休市。上星期五（4月28日）闭市报3270.51点，全日跌11.52点或0.35％。

亚太区域股市星期二（5月2日）早盘涨跌互现，首尔和东京股市分别上涨0.63%和0.12%，悉尼股市则下跌0.31%。

星期二可关注的本地股票：

*星展集团（DBS）星期二开盘前公布第一季业绩，银行净利大涨43%至25亿7000万元，创历史新高。集团将派发每股42分的股息，高于去年同期的36分。在银行业务向好和净利息收益率（NIM）上涨的推动下，营收增长34%至49亿4000万元。星展集团上星期五闭市收涨0.18%至32.82元。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）星期一公布2022财年至2023财年的第四季业绩，截至3月底信托每单位派息2.268分，与去年同期持平。信托可派发收入同比上升1.1％至1亿零923万元。净房地产收入（net property income）则下滑1.8%至1亿5435万元。丰树物流信托上星期五报1.74元，跌1.14%。

*吉宝房地产信托（Keppel REIT）开盘前公布，即日起委任陈美玲为集团独立非执行董事。此外，她也将代替邝文彦成为环境、社会和管理（ESG）委员会成员。信托上星期五闭市报0.87元，跌1.14%。

*杨协成（Yeo Hiap Seng）的独立及非执行董事司徒宇斌和非独立及非执行董事亚当甫斯（William Peter Adamopoulos）未寻求连任，已于上星期五退休。此外，司徒宇斌也卸任提名委员会主席和薪酬委员会成员的职务。亚当甫斯则卸任提名委员会成员的职务。杨协成上星期五闭市报0.645元，跌1.53%。

*凯利板公司黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）星期二开盘前要求暂停交易，具体原因有待公布。黑金天然资源上星期五闭市报0.007元，大涨75％。

*中国电动车制造商蔚来（NIO）宣布公司4月交付了6658辆电动车，同比增加31.2%。今年前四个月共交付3万7699辆电动车，同比增长22.2%。另外，4月下旬开始，公司会提高EC7电动旗舰SUV车型的生产和交付量。蔚来星期一闭市报7.81美元，下跌0.76%。