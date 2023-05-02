本地股市星期二早盘涨0.37％

本地银行业绩亮眼以及美国银行危机尘埃落定带动海指开盘冲高，但由于投资者对5月“魔咒”心有余悸。新加坡海峡时报指数星期二（5月2日）截至中午涨幅收窄至12.21点或0.37%，报3282.72点。最高点达3309.68点，最低点为3279.42点。

亚太地区股市涨多跌少。其中，深圳和上海股市涨幅居前，分别上涨1.41%和1.14%；台湾、首尔、东京和香港股市的涨幅介于0.24%至0.64%；悉尼股市则微跌4.4点。

辉立证券首席交易员张健良接受《联合早报》采访时说，美国第一共和银行（First Republic Bank）获得摩根大通（JP Morgan）的接管，让这段时间的银行危机告一段落，而星展银行创历史的优秀业绩更刺激了本地股市上扬。不过，5月因多家公司除息（ex-dividend）导致股价短时间下滑，投资者对这个月的整体走势可能并不看好，致使指数在早盘冲高回落。

OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）也说：“看起来小银行的压力已经过去，而且现在已有帮助其他陷入困境银行的方法。”

赛特资产管理公司（Cresset Capital）首席投资官阿布林（Jack Ablin）补充说，第一共和银行被接管有助于平息投资者对银行业动荡的担忧。

本地三大银行早盘全部上扬。其中，华侨银行（OCBC）攀升0.4%至12.63元，涨幅最大。星展集团（DBS）和大华银行（UOB）分别上涨0.31%和0.14%，至32.92元和28.26元。

海指成份股方面，20只上涨，8只下跌，两只持平。

领涨的是新翔集团（SATS）和华业集团（UOL），前者起4.33%至2.65元，后者起1.73%至7.05元。

下跌幅度最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），分别滑落1.56％和1.48％，报0.63元和1.33元。

活跃股方面，海庭（Seatrium，前称胜科海事）和天阶控股（The Place Holding）居前，成交量分别为3亿8157万股和1亿3053万股。前者涨2.42%至0.127元；后者大涨22.22%至0.011元。