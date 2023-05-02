从裕廊到万礼 32只企鹅坐冷运输车搬家

从裕廊到万礼，32只憨态可掬的企鹅上周五（4月28日）顺利搬至位于新加坡飞禽公园的新家。

搬家工作持续了整个上午，所有企鹅的身体和精神状况都很好。在平安抵达名为海洋网联船务企鹅湾（Ocean Network Express Penguin Cove）的企鹅之家后，企鹅们摇摇摆摆地逐一亮相，与当日受邀参观的访客们见面。

万态保育集团动物护理团队飞禽类展管理员特里托（Anais Tritto）接受媒体采访时说，整个搬家工作较为繁琐，不仅要检查每只企鹅的健康状况，也需要顾及到运输过程和新环境的温度、与湿度状况。

开始搬家前，护理团队为每只企鹅都做身体检查，也为部分企鹅剪了指甲。（白艳琳摄）

早上7时左右，护理团队开始为企鹅做身体检查，并且为部分企鹅剪了指甲。

身形较小的洪堡企鹅（Humboldt Penguin）和巴布亚企鹅（Gentoo Penguin）由工作人员抱进箱中，每间箱子安置四只小企鹅。

身形较小的企鹅由工作人员抱进箱中。（白艳琳摄）

身形较大的国王企鹅，则是在工作人员的引导下自己行走到指定区域。（白艳琳摄）

像身形较大的国王企鹅（King Penguin），为了避免受伤或感到不适，就是在工作人员的引导下自己行走到指定区域，每间箱子安置两只大企鹅。

特里托说：“企鹅宜居的温度在12摄氏度左右，但是最开始抵达的运输车制冷系统有些问题，车内温度在23度一直降不下来。所以调派了另一辆车才解决了问题。”

企鹅宜居的温度在12摄氏度左右，运输车和室内温度都须要保持在这一温度。（白艳琳摄）

企鹅在万礼的新家占地3000平方米。特里托说，除了陆地部分，新企鹅馆有两个大型亚克力水族箱。水族箱纵深达七米，其中布有岩石等装置，企鹅可以在其中潜泳、玩耍，这更加符合企鹅的习性，也便于公众在不同楼层观察企鹅。

当日受邀参观的访客是万态集团的会员，大多数是携带年幼儿童的家庭。在得知企鹅正在搬家后，有近百名公众等候企鹅抵达。

在得知企鹅正在搬家后，有近百名公众等候企鹅抵达。（白艳琳摄）

一家三口前来的胡田（36岁，客服）说，五岁的女儿非常喜爱动物，因此每个月甚至每个星期都会带她到动物园游玩。“孩子特别喜欢企鹅，在家里还经常模仿企鹅走路。本来没想到今天能看到企鹅的，所以她非常兴奋。”

大约上午11时35分，第一只企鹅摇摇摆摆走入人们视线。为了让企鹅有充足的时间逐步适应新环境，亮相当天企鹅并没有下水。

今年3月时，万态集团为三只国王企鹅和三只洪堡企鹅成功做了白内障手术治疗，让这些年长的企鹅能更好地适应新环境。特里托说，对于年长的企鹅，须要更加注重饮食的营养和消化问题。

在5月8日飞禽公园正式开幕后，每天下午1时30分企鹅馆会举办分享会，工作人员会向公众介绍每只企鹅的习性与性格。