我国就大数据和人工智能在人类生物医学研究应用展开公共咨询

尹云芳

更新 /
更新 / 2023年5月2日 7:07 PM
发布 /
发布 / 2023年5月2日 5:00 PM
生物道德咨询委员会就大数据和人工智能在人类生物医学研究的应用所产生的伦理、法律和社会问题，展开为期两个月的公共咨询。（海峡时报）
生物道德咨询委员会就大数据和人工智能在人类生物医学研究的应用所产生的伦理、法律和社会问题，展开为期两个月的公共咨询。（海峡时报）

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生物道德咨询委员会星期二（5月2日）起，针对人类生物医学研究中使用大数据和人工智能所产生的伦理、法律和社会问题，展开线上公共咨询。

这包括探讨在开发人工智能算法时，如何确保所输入的数据没有偏见，并且不会产生带有偏见的成果，以及基因数据是否应与其他类型的个人和健康数据区别对待。

生物道德咨询委员会星期二发文告说，随着信息技术、数据和计算分析技术近几十年来的进步，大数据和人工智能在人类生物医学研究中的应用变得越来越重要，可协助研究和医疗人员分析海量数据、提炼有用的见解，以及改善以数据驱动的决策。

但与此同时，这些应用也带来了一些道德问题，例如社会效益和数据隐私之间要如何权衡、获得知情同意和尊重个人权利和自主权的重要性，以及数据安全义务与数据价值的关联。

为此，生物道德咨询委员会编写了名为“大数据和人工智能在人类生物医学研究中的应用”（Big Data and Artificial Intelligence Use in Human Biomedical  Research）的公共咨询文件，以探讨相关的道德原则。

委员会说，公众、学者、研究和医疗机构、临床伦理委员会（Clinical Ethics Committee）、道德检讨委员会（Institutional Review Board）、专业团体和协会，以及其他感兴趣的组织的意见，将有助于他们制定有关建议。

通过咨询收集到的主要意见和反馈的摘要，将连同最终报告和建议，于今年底公布。

公共咨询将从5月2日持续到7月1日，有兴趣者可到生物道德咨询委员会网站获取咨询文件，并通过电邮、邮寄或线上表格提交反馈。

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