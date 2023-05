我国就大数据和人工智能在人类生物医学研究应用展开公共咨询

生物道德咨询委员会星期二(5月2日)起,针对人类生物医学研究中使用大数据和人工智能所产生的伦理、法律和社会问题,展开线上公共咨询。

这包括探讨在开发人工智能算法时,如何确保所输入的数据没有偏见,并且不会产生带有偏见的成果,以及基因数据是否应与其他类型的个人和健康数据区别对待。

生物道德咨询委员会星期二发文告说,随着信息技术、数据和计算分析技术近几十年来的进步,大数据和人工智能在人类生物医学研究中的应用变得越来越重要,可协助研究和医疗人员分析海量数据、提炼有用的见解,以及改善以数据驱动的决策。

但与此同时,这些应用也带来了一些道德问题,例如社会效益和数据隐私之间要如何权衡、获得知情同意和尊重个人权利和自主权的重要性,以及数据安全义务与数据价值的关联。

为此,生物道德咨询委员会编写了名为“大数据和人工智能在人类生物医学研究中的应用”(Big Data and Artificial Intelligence Use in Human Biomedical Research)的公共咨询文件,以探讨相关的道德原则。

委员会说,公众、学者、研究和医疗机构、临床伦理委员会(Clinical Ethics Committee)、道德检讨委员会(Institutional Review Board)、专业团体和协会,以及其他感兴趣的组织的意见,将有助于他们制定有关建议。

通过咨询收集到的主要意见和反馈的摘要,将连同最终报告和建议,于今年底公布。

公共咨询将从5月2日持续到7月1日,有兴趣者可到生物道德咨询委员会网站获取咨询文件,并通过电邮、邮寄或线上表格提交反馈。